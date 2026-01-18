Marina musiała się pochwalić. Do tego Wojciech Szczęsny, zamieścili nagranie

Wojciech Szczęsny w ostatnim czasie ma trochę oddechu w FC Barcelonie i skupia się m.in. na tym, by poświęcać więcej czasu swojej rodzinie. Bramkarz, jeszcze przed dołączeniem do katalońskiego klubu, planował robić przede wszystkim to i większą część swojej uwagi poświęcał obojgu pociechom.

Wojciech Szczęsny i jego żona na trybunach

Młody Liam Szczęsny grał, a dumni rodzice stali i obserwowali syna - tak sobotę spędzili Wojciech Szczęsny i Marina Łuczenko-Szczęsna. Przeprowadzka w okolice Barcelony jedynie pogłębiła dalsze marzenia związane z piłkarską karierą ich syna. Oboje byli z niego bardzo dumni i obserwowali jego wyczyny na boisku.

"Rodzice w sobotę kibicują Liamkowi. Wygrywają, także jest dobrze" - stwierdziła na zamieszczonym przez siebie nagraniu wokalistka. Pogoda może i nie sprzyjała młodym piłkarzom, ale ci grali walecznie. Zdaje się, że mecz był bardzo udany.

Syn Szczęsnego też zostanie piłkarzem?

Zdaje się, że Liam Szczęsny dąży do tego, by podobnie jak tata i dziadek także zostać piłkarzem. Zdaje się jednak, że wbrew zachętom ojca, młody amator futbolu nie chce pójść całkowicie w ich ślad.

"Wszyscy mówią, że jest dobry (…) Nie lubi (stać na bramce - przyp. red.), ale mówią, że jest dobry na tej bramce" - mówiła Marina Łuczenko-Szczęsna o swoim synu w rozmowie z WP Lifestyle. Innego zdania jest za to golkiper FC Barcelony. Według niego przeznaczeniem syna jest to, by zrobić karierę podobną do jego.

"On ma pięć lat i trenuje z sześciolatkami, więc oni są nie tylko starsi o rok, ale też może bardziej dojrzali, ale Liam dobrze sobie radzi. Cały czas kłóci się, że nie będzie bramkarzem, chociaż on dobrze wie, że będzie bramkarzem" - mówił Wojciech Szczęsny kilka lat temu w rozmowie z "Food Truck". Zdaje się jednak, że póki co Liam idzie własną drogą.

Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny na meczu swojego syna Instagram/marina_official ESP/Instagram

Wojciech Szczęsny Jose Breton AFP

Marina Łuczenko-Szczęsna, Wojciech Szczęsny Niemiec AKPA