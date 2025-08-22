Marina Łuczenko-Szczęsna ujawniła prawdę o relacji z mężem. "On by mnie trzymał w domku"

Marina Łuczenko-Szczęsna udzieliła wywiadu Wirtualnej Polsce, w którym skupiła się przede wszystkim na swoim nowym singlu i karierze muzycznej, ale nie zabrakło również pytań o wątki osobiste. Wokalistka nie wahała się szczerze odpowiadać na pytania dotyczące swojego związku.

Marina Łuczenko-Szczęsna o podejściu męża do jej kariery

W mediach wielokrotnie pisano, że jednym z powodów rezygnacji Szczęsnego z piłki nożnej miało być udzielenie tym samym wsparcia jego żonie, by tam mogła niemal w całości poświęcić się karierze muzycznej. Ostatecznie tak się jednak nie stało - bramkarz przeszedł do FC Barcelony, ale to nie zniechęciło Mariny do tego, by walczyć o swoje marzenia.

W pewnym momencie podczas wywiadu dla WP wokalistka szczerze odpowiedziała na pytanie o to, jaki jej mąż ma stosunek do jej kariery i czy "wypycha ją na scenę". Od razu się zaśmiała. "Nie, Wojtuś to by mnie trzymał w domku. Wojtuś by chciał, by mamusia się zajmowała dzieciakami" - podkreśliła.

Marina Łuczenko-Szczęsna podkreśliła, że priorytetem są dzieci

Co innego wynikało jednak z jego słów, które wypowiedział w innym wywiadzie, przytoczonym podczas rozmowy z Mariną. Wojciech Szczęsny mówił w nim jasno, że jest mocno nastawiony na to, że jego żona będzie kontynuowała swoją karierę, a ich życie będzie "zależne od niej". Wokalistka jednak od razu zaczęła bronić swojego zdania - pokazała, że te słowa straciły na ważności, gdy Szczęsny zaczął grać w Barcelonie i że w ich małżeństwie wszystko zmienia się jak w kalejdoskopie.

Podkreśliła, że teraz jest czas ich obojga i jako para, a przede wszystkim jako rodzice, muszą to jakoś zrównoważyć. Dodała, że ich priorytetem są dzieci i nie będą przedkładać nad nie swoich ambicji. Pokazała, że w czasie wakacji może spokojnie jeździć i promować swoje utwory, rozwijać swoją karierę, ale kiedy zacznie się szkoła, to musi być dla swoich dzieci na miejscu, bo tata jeździ przez cały czas na wyjazdowe mecze i w domu często go nie ma. To dlatego chwilowo Marina Łuczenko-Szczęsna wciąż nie daje z siebie stu procent w kontekście muzycznej kariery.

