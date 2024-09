Kibice Barcelony z niecierpliwością łakną kolejnych informacji w temacie potencjalnego transferu Wojciecha Szczęsnego do Barcelony. Były reprezentant Polski nie chciał skomentować sytuacji, ale pośrednio zrobiła to za niego jego żona - Marina Łuczenko-Szczęsna. Wystarczyła jedna reakcja w mediach społecznościowych, którą błyskawicznie wychwycili internauci. Uznano to za wystarczający dowód, że 34-latek jest w trakcie negocjacji z "Dumą Katalonii".