Marina wyciska siódme poty na siłowni. Korzysta z centrum fitness Anny Lewandowskiej

Marina po narodzinach córki powoli zaczęła wracać do życia codziennego. Jak ujawniła teraz za pośrednictwem social mediów, stara się ona wrócić do formy sprzed ciąży i regularnie trenuje na siłowni. Ostatni trening mocno dał jej jednak w kość. "Czy prawie zemdlałam dziś po treningu? Być może. Czy planuje dziś kolejny trening? Tak. Czy trenuje ostatnio regularnie - staram się" - oznajmiła krótko.

W kolejnej relacji na Insta Stories Łuczenko-Szczęsna ujawniła, jak wygląda jej powrót do ćwiczeń. Jak zdradziła, w dążeniu do celu pomaga jej Anna Lewandowska , która w listopadzie ubiegłego roku otworzyła swoje centrum fitness w Barcelonie "Edan Studios" . Z siłowni 36-latki korzystają znane hiszpańskie influencerki oraz inne WAGs "Dumy Katalonii"

"Właśnie wróciłam do domu po treningu. Powiem wam, że czuje się genialnie. Dobra miałam mały kryzysik, dawno nie robiłam... to chyba mój pierwszy trening w tym roku ze sztangami, więc trochę byłam taka dizzy, ale jak już skończyłam, zrobiłam sobie secik: sauna, zimna woda. No czuje się jak nowo narodzona. Jeżeli ktoś się zastanawia czy trenować, czy nie, czy to lepsza jakość życia. Ja mam teraz czysty umysł, świeże ciało. Jeszcze dziś mam pilates u Ani (Lewandowskiej - przyp. red.), także działam" - przekazała.