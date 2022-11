Żona Wojciecha Szczęsnego nie przestaje zaskakiwać. Kilka dni temu ogłosiła, że w wyjątkowy sposób wsparła reprezentację Polski i... nagrała dla piłkarzy przebywających na mundialu specjalny muzyczny kawałek. "NIESPODZIANKA. Moja propozycja na MUNDIAL 2022 dostępna we wszystkich sklepach streamingowych. Let’s go POLAND!!!" - ogłosiła w mediach społecznościowych i udostępniła piosenkę.

Okazało się, że przy tworzeniu utworu wokalistce pomagał jej mąż. Wojciech Szczęsny napisał refren do "This is the Moment" . Zresztą to nie pierwszy raz, gdy wykazał się muzycznymi umiejętnościami. Już raz napisał tekst piosenki na poprzednią płytę ukochanej.