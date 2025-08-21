Marina Łuczenko-Szczęsna bardzo to przeżyła. "To był bardzo ciężki okres"

Marina Łuczenko-Szczęsna miała kilka nieprzyjemnych starć z mediami plotkarskimi. W wywiadzie dla Wirtualnej Polski opowiedziała o tym, jak często czuła się niesprawiedliwie przez nie traktowana. Najpierw opowiedziała o najłagodniejszej sytuacji, czyli kwestii jej duetu z Jamesem Arthurem, który interesujący dla wielu portali był tylko ze względu na towarzystwo obcego mężczyzny, a nie wielki sukces Mariny w kontekście muzycznym.

Marina Łuczenko-Szczęsna nie jest mocno związana z polskim show-biznesem

Już od początku w wywiadzie pojawiła się kwestia tego, że piosenkarka rzadko udziela wywiadów - jak sama przyznała, rzadko bywa w Polsce, co znacznie utrudnia podobne spotkania, ale jest też nieco zniechęcona tym, co przed laty zrobił jej polski show-biznes. Jak sama twierdziła, był czas, gdy się na niego "obraziła".

"Nie lubię show-biznesu. Nie mam parcia na jakieś na siłę promowanie się" - mówiła. "Tu jest nagonka mediów, że Marina już zrezygnowała, że luksusowe wakacje, po prostu torebki, jakieś głupoty w mediach... To był bardzo ciężki dla mnie okres" - kontynuowała gwiazda.

Marina Łuczenko-Szczęsna czuła się niesprawiedliwie traktowana

Wokalistka wyjawiła, że w tej chwili już nie przejmuje się tym, co się o niej pisze i mówi. Jednocześnie uważa swoją rodzinę i to, że jest mamą, za swój sukces. "Z perspektywy czasu pokazaliśmy z Wojtkiem, kim jesteśmy i myślę, że dziennikarze czy prasa, która nas niesprawiedliwie oceniała, gdzieś nas wrzucała w worek nieodpowiedni, teraz myślą sobie: ok, nie mieliśmy racji, bo myślę, że udowodniliśmy, jaką jesteśmy silną parą, konsekwentną" - podkreśliła.

Kiedy nagrała płytę "On My Way", czuła, że jej życie prywatne przysłoniło jakość, którą udało jej się osiągnąć na nowym krążku. "Poczucie takiej niesprawiedliwości, że cokolwiek nie zrobię, zawsze będzie źle. (...) Przestałam walczyć. W momencie, w którym przestałam walczyć, odpuściłam, to wszystko mi się zaczęło układać" - opowiedziała Łuczenko-Szczęsna. Dziś widać, że jest o wiele mniej sfrustrowana działalnością mediów i o wiele lepiej czuje się podczas promowania swojego nowego singla.

