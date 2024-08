Marianna Schreiber zniknęła z sieci. Jej ostatni wpis był niepokojący

Marianna Schreiber, odkąd zgłosiła się do programu „Top Model”, dosłownie nie schodziła z nagłówków gazet, a jej udział we freak-fightach, które początkowo mocno krytykowała, tylko potęgował jej popularność. Kobieta nie bała się poruszać kontrowersyjnych tematów i codziennie nagrywała relacje na Instagramie. Jakiś czas temu jednak całkowicie zamilkła, co mocno zaniepokoiło jej fanów, zwłaszcza że ostatni jej post dotyczył bardzo trudnego tematu…