Choć do tej pory Marianna Schreiber w oktagonie zaprezentowała się zaledwie raz, cieszy się ona ogromnym zainteresowaniem ze strony kibiców i dziennikarzy. Nikogo nie może to jednak dziwić. W ostatnim czasie bowiem sporo działo się zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym 31-latki. Łukasz Schreiber, który przez długi czas nie wypowiadał się na temat sportowej kariery małżonki, w marcu postanowił przerwać milczenie i w dość mocnych słowach wypowiedział się na temat świata freak fightów. Kilka dni później zaskoczył swoją żonę, ogłaszając w rozmowie z mediami, że on i jego ukochana zdecydowali się na separację. Co ciekawe, Marianna o rozpadzie swojego małżeństwa dowiedziała się dopiero od dziennikarzy, którzy skontaktowali się z nią jeszcze tego samego dnia z prośbą o komentarz.