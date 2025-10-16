Marianna Schreiber zachwyciła, za granicą głośno o jej wyczynie. Naprawdę tak ją nazwali

Kariera Marianny Schreiber w sportach walki rozwija się coraz szybciej. Była uczestniczka Top Model w zeszłą sobotę stoczyła już swoją piątą walkę i tylko raz opuszczała oktagon pokonana.

Marianna Schreiber rozwija karierę we freak figtach. Głośne zwycięstwo na Prime Show MMA

Schreiber we wrześniu wystąpiła na Clash MMA 13 w Czechach, gdzie pokonała Gabriela "PlayStation Princess" Quinn. Sędziowie zdecydowali, że to właśnie Polka zaprezentowała się lepiej, choć publiczność w Pardubicach zareagowała na to buczeniem.

Zaledwie nieco ponad dwa tygodnie później Schreiber stoczyła pojedynek z Natalią Magical, postrzeganą przez opinię publiczną jako patoinfluencerka. Jej nikłe doświadczenie w połączeniu z gorszymi warunkami fizycznymi na starcie sugerowało, kto wyjdzie z tego pojedynku górą.

Jak można było się spodziewać, Schreiber szybko zasypała rywalkę gradem ciosów, a jeden z nich Magical odczuła wyjątkowo mocno. Po potężnym prostym 32-latki padła sędzia zdecydował się na przerwanie pojedynku. Marianna Schreiber mogła dopisać do swojego konta czwarte zwycięstwo.

Jan Błachowicz: Nie mam już statusu mistrza, żeby żądać nie wiadomo czego Polsat Sport

Za granicą głośno o wyczynie Schreiber. Naprawdę tak ją nazwali

Nagranie z imponującego ciosu wyprowadzonego przez Mariannę Schreiber obiegło media społecznościowe nie tylko w Polsce. Jak się okazuje, jej wyczyn znalazł także uznanie za granicą.

Znane i posiadające spore zasięgi na platformie "x.com" konto "Happy Punch" opublikowało nagranie z walki Schreiber z Magical. Uwagę zwracał jednak przede wszystkim zaskakujący opis. Choć brzmi to jak żart, triumfatorkę określono jako "profesjonalną zawodniczkę".

Influencerka rzuciła wyzwanie polskiej zawodniczce MMA i błyskawicznie została odłączona

Rozwiń

Dla polskiej aktywistki i influencerki, która mimo wszystko z profesjonalnym sportem nie miała na razie zbyt wiele do czynienia to z pewnością mimo wszystko spora nobilitacja.

Marianna Schreiber, zawodniczka Clout MMA Clout MMA materiały prasowe

Marianna Schreiber Wojciech Olkusnik/East News East News

Wiktoria Jaroniewska i Marianna Schreiber Clout MMA materiały prasowe