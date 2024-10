Caroline Derpieński po latach ujawniła prawdę o życiu u boku "milionera". Marianna Schreiber reaguje

"Caroline Derpieński to dla mnie postać tragikomiczna. Uosabiała ona całą sobą wiele cech którymi po prostu gardzę - przepych, blichtr, sztuczność, ślepa pogoń za pieniądzem, sprzedawanie samej siebie za ułudę luksusowego życia. Ale mimo to jest mi jej żal - bo to o czym opowiada teraz - chwyta za serce i wydaje się być prawdziwe i szczere. Caroline przez wiele lat ewidentnie żyła nie swoim życiem, a pewna ułudą i kreacją - tak, że dziś pewnie nawet ona sama nie wie kim do końca tak właściwie jest. To co miała zawdzięczała swojemu partnerowi, żyła w jego cieniu - co on perfidnie wykorzystywał. Nie pytajcie mnie skąd ja to tak znam... Ja - właśnie dzięki rozstaniu, usamodzielniłam się, spotkałem na swojej drodze dobrych ludzi, poznałam wartość samej siebie. I z całego serca życzę, by Caroline przeszła ten sam proces - bo dzięki niemu odzyska równowagę, pozna swoją wartość i wreszcie będzie mogła być naprawdę szczęśliwa - z tego kim jest, a nie z tego co ma" - przekazała freak fighterka.