Marianna Schreiber zaatakowana przez doradcę męża. "Totalny brak klasy"

Marianna Schreiber przechodzi obecnie bardzo trudny okres. Kobieta na krótko przed Międzynarodowym Dniem Kobiet dowiedziała się o tym, że jej małżeństwo się rozpada. W rozmowie z portalem "metropoliabydgoska.pl" polityk Prawa i Sprawiedliwości wyjawił bowiem, że "on i jego żona postanowili się rozstać i mają w planach separację" . Co ciekawe, o całej tej sytuacji 31-letnia celebrytka dowiedziała się... od dziennikarzy , którzy jeszcze tego samego dnia skontaktowali się z nią, prosząc o komentarz.

Gwiazda federacji freak fightowej CLOUT MMA zamieściła wówczas oficjalne oświadczenie w mediach społecznościowych i podkreśliła, że ona sama nie podjęła żadnej decyzji i ma żal do męża, który zamiast próbować rozwiązać ich prywatne problemy, opowiedział o nich dziennikarzom. "Łukaszu, skoro wybrałeś ten format komunikacji, to z tego skorzystam i napiszę Ci tyle - że mogłeś mi to powiedzieć choćby z szacunku do naszego dziecka podczas rozmowy telefonicznej, a nie używać do tego gazet. Tak się po ludzku nie robi... to nie fair" - napisała.