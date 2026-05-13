Marianna Schreiber w Sejmie. Pojawiła się tam nie bez powodu

Marianna Schreiber już od jakiegoś czasu jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w polskim show-biznesie. Osoby zainteresowane polityką znają ją jako założycielkę partii Mam Dość 2023, z której ostatecznie została wyrzucona, byłą żonę Łukasza Schreibera, a także byłą partnerkę Przemysława Czarneckiego i Piotra Korczarowskiego. Ci, którzy chętnie śledzą programy rozrywkowe i reality shows, pamiętają ją zapewne z udziału w "Top Model". W środowisku sportowym natomiast znana jest jako freak fighterka, która za sobą ma już kilka głośnych walk zakończonych triumfami.

33-latka pod koniec kwietnia wystąpiła na gali Prime Show MMA 16, podczas której zmierzyła się z Pauliną Porzucek. Walka ta zakończyła się triumfem Schreiber po tym, jak oponentka nie była w stanie kontynuować batalii. Tym samym Marianna dopisała do swojego konta szóste zwycięstwo w swojej dotychczasowej karierze freak fighterki.

Marianna Schreiber pojawiła się w Sejmie. Odbyła rozmowę z Łukaszem Mejzą

Choć od kilku już lat Marianna Schreiber nie jest bezpośrednio powiązana z żadną partią, 33-latka wciąż mocno interesuje się tym, co dzieje się w naszym kraju i w świecie polityki. Jakiś czas temu dołączyła ona nawet do redakcji telewizji wPolsce24, gdzie prowadzi swój własny program "Naga prawda Marianny Schreiber".

Teraz freak fighterka złożyła kolejną wizytę w Sejmie RP, gdzie pojawiła się w dość... wymownym stroju. Postawiła ona bowiem na krótką, jasną sukienkę w kropki z dużym dekoltem. Całość uzupełniła ciemnymi szpilkami. Szybko wyszło na jaw, że wizyta Schreiber związana jest z jej dziennikarską kamerą. Po budynku Marianna paradowała bowiem z mikrofonem z logo stacji w dłoni.

Podczas wizyty w Sejmie była małżonka posła PiS Łukasza Schreibera zdecydowała się na rozmowę z... Łukaszem Mejzą. Przypomnijmy, że polityk nie tak dawno temu wyjawił, że prowadzi rzekomo rozmowy z organizacjami freak fightowymi, w tym Fame MMA oraz Prime Show MMA, dotyczące jego debiutu w oktagonie.

