Trwa dyskusja na temat freak fightów, a tu takie wyznanie Marianny Schreiber. "Nie miałabym za co żyć"

Schreiber już na wstępnie zdecydowała się na dość zaskakującą tezę. Jej zdaniem krytyka freak fightów wynika z niewiedzy polityków, którzy myślą, że celem walk celebrytów jest jedynie "robienie show" i nie ma to nic wspólnego ze sportem. 31-latka przyznała jednak, że jeszcze do niedawna podzielała zdanie polityków, jednak kiedy sama weszła do świata freak fightów, przekonała się, że jest to bardzo silna i niezwykle wyjątkowa społeczność.

"Freak fighty to walki osób z internetu - znanych bądź mniej znanych - w oktagonie. Są tam również sportowcy - reprezentanci Polski w piłce nożnej, w siatkówce, mistrz świata w boksie (...) To nie jest patologia. We freak fightach to jak i w normalnej pracy. Ja sama pracowałam do niedawna na uczelni, robiłam doktorat i też były tam osoby, które nie zachowywały się ok. Musimy potępiać zachowania destrukcyjne, które źle wpływają na młodzież (...) Rok temu, jak wchodziłam w ten świat, miałam dokładnie takie samo zdanie jak Pani i politycy. Gdy weszłam w to środowisko, to przekonałam się, że się myliłam" - stwierdziła.