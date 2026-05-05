Marianna Schreiber ujawnia nt. nowego partnera. Wielkie zaskoczenie

Marianna Schreiber wcale nie daje o sobie zapomnieć. Po raz pierwszy w sportowym środowisku o 33-latce zrobiło się głośno pod koniec 2023 roku. Wówczas ogłosiła ona rozpoczęcie kariery we freak fightach. Było to olbrzymie zaskoczenie, w szczególności biorąc pod uwagę fakt, że zaledwie kilka tygodni wcześniej walki w oktagonie nazywała ona patologią i zarzekała się, że jej noga nigdy nie postanie w klatce. Od tamtej pory jednak wiele się zmieniło, a Schreiber na swoim koncie ma już kilka pojedynków. Ostatni stoczyła pod koniec kwietnia podczas gali PRIME MMA 16.

Równie dużo, co o jej występach w oktagonie, mówi się o jej perypetiach w życiu prywatnym, a w szczególności o miłosnych podbojach. Po zakończeniu wieloletniego małżeństwa z Łukaszem Schreiberem, Marianna przez jakiś czas związana była z byłym politykiem PiS, Przemysławem Czarneckim. Ich relacja nie przetrwała jednak próby czasu, a później freakfighterka próbowała ułożyć sobie życie u boku byłego współpracownika Grzegorza Brauna, Piotra Korczarowskiego. I w tym przypadku jednak 33-latka nie mogła liczyć na happy end. Jak się jednak okazało, życiem singielki Marianna nie miała zamiaru cieszyć się zbyt długo.

Marianna Schreiber nie zdradzi tożsamości nowego partnera. "Nie dam internetowi go zniszczyć"

Kilka dni temu z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej Marianna Schreiber zamieściła w mediach społecznościowych wymowną fotografię. Zobaczyć na niej można było gwiazdę polskich freak fightów w towarzystwie tajemniczego mężczyzny trzymającego biało-czerwoną flagę. "Właściwie to cudowne, że miłość do własnej Ojczyzny potrafi łączyć ludzi, a nie ich dzielić" - oznajmiła w opisie.

W poniedziałek 4 maja Marianna postanowiła zorganizować na swoim Instagramie serię Q&A, podczas której otrzymała wiadomość na temat swojego miłosnego życia. Jeden z internautów postanowił przypomnieć Schreiber, że jeszcze jakiś czas temu zarzekała się, że od tamtej pory nie będzie informować opinii publicznej o swoich kolejnych związkach, a mimo to pokazała zdjęcie z nowym partnerem. "Mówiłaś, że nie powiadomisz nas, czy masz partnera..." - brzmiała wiadomość.

Na odpowiedź 33-latki wcale nie trzeba było czekać. "Przecież nie powiadomiłam. Poza tym nie dam internetowi go zniszczyć. Jest sporo ode mnie młodszy i nie chcę, aby ktoś go skrzywdził" - napisała krótko Schreiber.

Marianna Schreiber zdradziła, że jej obecny partner jest od niej dużo młodszy

