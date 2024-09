Marianna Schreiber uderzyła w Małgorzatę Rozenek. "W przeciwieństwie do niej wiem"

Schreiber celowała jednak przede wszystkim do tych widzów, którzy mają dość showbiznesowych wizerunków różnych gwiazd. Niektórzy wydawali się być bardzo zadowoleni z tego, co pokazała im celebrytka zapowiadająca starania o prezydencki fotel. Chciała zwrócić również uwagę na skalę hejtu, jaki wylewa się na nią za każdym razem, gdy wrzuci cokolwiek do sieci.

Marianna Schreiber uderza w celebrytki

Rozliczanie z show-biznesem to chyba jeden z celów, jakie na sztandary wzięła Marianna Schreiber. W najnowszym wrzuconym do sieci utworze zatytułowanym "Dla atencji" odnosiła się do swojej przeszłości jako znanej osoby i tym, co przeżywa na co dzień w mediach społecznościowych, gdzie niemal codziennie może czytać m.in. negatywne uwagi o swoim wyglądzie czy komentarze jej relacji z córką.

"To ja, spisana na straty/Hejtują mnie sz***y, porównują do Fagaty. Za duży dekolt na focie. Ja nie wypinam d**y na OFie (Only Fans - przyp. red.)" - śpiewała Schreiber w refrenie, biorąc przede wszystkim na celownik słynną influencerkę. Na tym się jednak nie skończyło. Kilka wersów celebrytka poświęciła też Lexi i Małgorzacie Rozenek-Majdan.

Marianna Schreiber robi sobie wroga z Małgorzaty Rozenek-Majdan

Schreiber krytykowała w utworze Lexi za to, że ta nie cały dzień nie będzie chodzić w nowych butach na obcasach, co wydawało się jedynie niewielką uszczypliwością. Mocniej dostało się najbardziej znanej z tego towarzystwa Małgorzacie Rozenek-Majdan.

"Nie przywalam się o ubiór jak Rozenek-Majdan, w przeciwieństwie do niej wiem co znaczy elegancja" - można było usłyszeć w tekście piosenki. W komentarzach zwrócono jej przede wszystkim uwagę na zdjęcia, na których pozowała w skąpym stroju kąpielowym i pokazywała pośladki w bikini, a sama krytykowała za takie zachowanie wspomnianą wcześniej Fagatę.

Małgorzata Rozenek-Majdan / VIPHOTO/East News / East News