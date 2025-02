Marianna Schreiber przez wiele lat była w związku małżeńskim z Łukaszem Schreiberem i raczej stroniła od blasku fleszy. Kilka lat temu kobieta zdecydowała jednak, że zamierza zaistnieć w polskim show-biznesie nie tylko jako żona polityka PiS i zamierza odnosić własne sukcesy w życiu zawodowym. Swoich sił do tej pory próbowała w modelingu, polityce, a nawet... freak fightach . Zgłosiła się także do programu "Królowa Przetrwania", a media od kilku już tygodni mocno rozpisują się na temat konfliktu celebrytki z Agnieszką Kaczorowską.

Marianna Schreiber miażdży polskich celebrytów. Oberwała nawet Małgorzata Rozenek-Majdan, burza w sieci

"Ona idzie do lasu zbierać grzyby ubrana cała na biało. No kurde, ludzie, kto chodzi tak zbierać grzyby? Kto chodzi z psem z torebką za 20 koła? W sensie ok, to nie jest grzech, niech chodzi, niech ma, super, tylko wyobrażacie sobie, że wychodzicie z psem co trzy lub cztery godziny i za każdym razem musicie się odwalić jak stróż w Boże Ciało? Musicie wyglądać jak gwiazdy Instagrama, pokazać, że "ja mam, Boże, jakby mi ktoś zrobił przypadkiem zdjęcie i ja bym nie miała torebki za 20 tysięcy, to byłoby takie poniżające"?" - oznajmiła Schreiber na nagraniu.