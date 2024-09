Marianna Schreiber rozpętała burzę. "Laluna" grzmi. "Szkoda mi twojej córki"

"Laluna" zobaczyła teledysk do piosenki Marianny Schreiber i nie wytrzymała

Teledysk do utworu Marianny Schreiber pozostawia do myślenia. Choć jakiś czas temu Marianna przyznała, że brzydzi się kobietami, które zarabiają na publikowaniu swoich pikantnych zdjęć w sieci, nie przeszkodziło jej to w odsłonięciu pośladków i paradowania przed kamerą w mocno skąpych stylizacjach. Nie spodobało się to kibicom, którzy otwarcie skrytykowali gwiazdę Clout MMA, zarzucając jej hipokryzję. Od komentarza nie powstrzymała się także "Laluna" , a więc inna freak fighterka.

"Marianna, do tego stopnia upadłaś? Żeby jechać z dziewczyn, które zarabiają na Only Fans, a ty wystawiasz takie zdjęcia za darmo??? W tym momencie ogłaszam twój upadek, Mańka. Myślałam, że jesteś babka z klasą, a okazało się, że tandeta straszna. Weź to usuń, bo szkoda mi twojej córki, już na pewno połowa jej klasy ma screena z twoją gołą d*pą... (...) Marianna, zachowuj się, byle jak, ale się zachowuj. Usuń to, serio, dla twojej córki, która nie zasługuje na to. Uwierz mi, że ona dorasta i nie będzie dla niej to miłe. Mam nadzieję, że się obudzisz i usuniesz ten post, bo jest to gruba przesada" - napisała na Insta Stories.