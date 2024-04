Marianna Schreiber reaguje na zachowanie Protasiewicza. Oto jej teoria

Do jednej bramki / POLSAT GO

Do jednej bramki (odc. 127) Najciekawsze informacje z mediów społecznościowych - "Sieciówka". WIDEO / Do jednej bramki / POLSAT GO

Marianna Schreiber tłumaczy dziwne zachowanie Jacka Protasiewicza. "Mam nadzieję"

Na komentarz w tej sprawie zdecydowała się także Marianna Schreiber. Gwiazda freak fightów ujawniła powód, dla którego jej zdaniem polityk zachowuje się w taki a nie inny sposób. "Wyjaśnię genezę wpisów Jacka Protasiewicza. Od tygodnia jest to niekończąca się 'impreza', bo wszystkie znaki wskazują na to, że pan Jacek za tydzień dołączy do grona posłów. A więc nie dziwi jego podejście, oraz stwierdzenie: teraz to wszyscy mogą mi naskoczyć. Mam nadzieję, że pomogłam" - napisała na swoim profilu na platformie X (dawniej Twitter).