Marianna Schreiber publicznie uderza w Macieja Maleńczuka. Padły mocne słowa

Marianna Schreiber nie daje o sobie zapomnieć opinii publicznej. Celebrytka od kilku już lat aktywnie działa w świecie show-biznesu - kilka lat temu wzięła udział w castingu do programu "Top Model", a w ubiegłym roku rozpoczęła karierę we freak fightach. To jednak nie koniec. Najwięcej tematów do rozmów żona Łukasza Schreibera daje rodakom dzięki aktywności w mediach społecznościowych. To właśnie za ich pośrednictwem 31-latka regularnie dzieli się swoimi przemyśleniami na bieżące tematy.

