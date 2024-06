Marianna Schreiber 8 czerwca powróciła do oktagonu do kilkumiesięcznej przerwie od rywalizacji. Podczas gali Clout MMA 5 żona polityka PiS Łukasza Schreibera zmierzyć się miała z byłą piłkarką ręczną, Wiktorią Jaroniewską. Na kilka dni przed tym wydarzeniem 31-latka nie wytrzymała i podczas jednej z konferencji prasowych uderzyła w Lexy Chaplin, a więc jedną z włodarzy federacji, zarzucając jej, że odkąd dołączyła ona do Clout MMA, influencerka jest do niej wrogo nastawiona i co więcej do hejtu w jej stronę namawia innych zawodników. Następnie... wyzwała Chaplin do walki. "Jeżeli masz honor, to wyjdź do tej walki, skoro mnie obrażasz, a jeżeli go nie masz, to zamilcz i więcej nie mów nic o mojej osobie" - powiedziała.

Reklama