Marianna Schreiber przerwała milczenie. Spotkało ją coś strasznego

Marianna Schreiber o rozstaniu

Marianna Schreiber przerwała milczenie

"Pudelek do mnie napisał. Straszne. To oni do mnie napisali, a to było tydzień przed walką z Gohą Magical, do której zresztą nie doszło (...). Przeczytałam to i się osunęłam z łóżka na podłogę. Myślałam, że mi się życie kończy, serio. Ja nie mogłam oddychać. Dramat. Nie chcę nawet tego wspominać, bo zaraz będę tu płakać" - opowiadała u Żurnalisty. Dowiedzenie się z mediów o rozstaniu brzmiało jak ponury żart i wywołało wiele emocji w sieci.