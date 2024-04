Marianna Schreiber pogroziła rywalce sądem. Natychmiastowa odpowiedź

Marianna Schreiber ma za sobą udany debiut w świecie freak fightów. Po wygranym pojedynku z Moniką Laskowską 31-letnia celebrytka w pocie czoła przygotowywała się do kolejnej walki, która ostatecznie... nie odbyła się. Rywalka Schreiber, Małgorzata Zwierzyńska, na kilkanaście godzin przed marcową galą Clout MMA 4 została aresztowana . Jeszcze tego samego dnia w mediach pojawiły się pogłoski, że patoinfluencerka została zatrzymana przez policję na okres 45 dni za nieodrabianie prac społecznych .

Batalia Marianny Schreiber i Gohy Magical trwa. Patoinfluencerka odpowiada na stanowczy ruch rywalki

Na reakcję żony Łukasza Schreibera nie trzeba było długo czekać. Kobieta zamieściła w mediach społecznościowych oficjalne oświadczenie i odpowiedziała rywalce. W swojej wypowiedzi 31-latka podkreśliła, że jest gotowa złożyć pozew przeciwko Zwierzyńskiej, jeśli ta będzie kontynuowała swoje groźby . "Goha, oskarżasz mnie o to, że przeze mnie wylądowałaś w więzieniu, a jedyną winną osobą jesteś przecież ty sama. Zostałaś skazana, za swoje grzechy, przez niezależny sąd, a mnie w to nie mieszaj. (...) Byłam jedyną osobą, która za tobą jeździła i chciała cię stamtąd wydostać. Przez cały miesiąc, kiedy cię nie było, słowem na twój temat się nie wypowiedziałam. Nie dam się pomawiać, a tym co robisz, mocno pracujesz na pozew, bo twoje oskarżenia są po prostu karalne. Ja tak tego nie zostawię" - przekazała.