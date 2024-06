Marianna Schreiber w ostatnich latach dała się poznać rodakom w wielu odsłonach. Żona polityka PiS, modelka, zawodniczka MMA i aktywistka - takie mniej więcej role celebrytka odgrywa (bądź odgrywała do tej pory) w swoim życiu. Największą rozpoznawalność 31-latce przyniosły jednak "aferki" z jej udziałem. Schreiber bowiem słynie ze swojej otwartości i mówi to, co myśli, często nie zważając na opinie innych.

Marianna Schreiber zaatakowana przez Małgorzatę Rozenek-Majdan. Tak odpowiedziała

"Absolutnie szczerze nie wierzę, że ten cel był założony, że chodziło o to, żeby zwrócić uwagę na ważne rzeczy dotyczące Polski, a nie na zwracanie uwagi na te nieistotne rzeczy. Ja nie neguję niczyjej aktywności społecznej, bo uważam, że każdy ma do swojej ekspresji prawo, tylko tak naprawdę czy ta aktywność społeczna ma miejsce. (...) Wchodząc do Parlamentu Europejskiego, reprezentujemy nie tylko siebie, ale również swój kraj. Nie jestem do końca przekonana, czy to jest obraz Polki, który chcielibyśmy w strukturach Parlamentu Europejskiego pokazywać" - skomentowała wówczas Rozenek-Majdan.