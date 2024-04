Jestem zażenowana zachowaniem Gohy. (...) Goha, oskarżasz mnie o to, że przeze mnie wylądowałaś w więzieniu, a jedyną winną osobą jesteś przecież ty sama. Zostałaś skazana, za swoje grzechy, przez niezależny sąd, a mnie w to nie mieszaj. To, że innych obwiniasz o swoje błędy, to oznacza - z przykrością stwierdzam - że twoja resocjalizacja po prostu nie wyszła. Byłam jedyną osobą, która za tobą jeździła i chciała cię stamtąd wydostać. Przez cały miesiąc, kiedy cię nie było, słowem na twój temat się nie wypowiedziałam. Nie dam się pomawiać, a tym co robisz, mocno pracujesz na pozew, bo twoje oskarżenia są po prostu karalne. Ja tak tego nie zostawię

~ zapowiedziała na nagraniu opublikowanym na platformie X (dawniej Twitter).