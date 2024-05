Marianna Schreiber zabrała głos po głośnym rozstaniu z mężem. "Nic nie dzieje się bez przyczyny"

Po kilku miesiącach od rozstania z mężem Marianna Schreiber zdecydowała się otworzyć na ten temat. W rozmowie z "Plotkiem" freak fighterka ujawniła, że wciąż nie przepracowała jeszcze tak bolesnego momentu w swoim życiu i nadal jest to dla niej trudny do poruszania temat. Podkreśliła jednak, że mimo tego co ją spotkało, nie chciałaby być postrzegana przez innych jako ofiara.

"Wolałbym zostać dotkliwie pobita w oktagonie niż przeżyć coś takiego, no ale zdarzyło się, ja nie mam na to wpływu i tyle. Podnoszę się z tego, myślę, że mi się to dobrze udaje, nie chcę już też w mediach pokazywać, że cierpię, że jestem smutna. Ja czasami mówię o tym, ale też nie chcę być taką postacią tragiczną. To jest trudna rzecz dla mnie, bardzo trudna, w ogóle myślę, że dla każdej kobiety to jest trudna rzecz. Ale być może tak musiało być, ja to też jako osoba wierząca uważam, że nic nie dzieje się bez przyczyny i czasami cierpienie jest po to i po to człowiek nosi krzyż żeby coś zrozumieć, żeby coś zobaczyć, żeby się o czymś przekonać albo żeby samemu coś zmienić" - przyznała.