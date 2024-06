Marianna Schreiber w marcu bieżącego roku przeżyła prywatny dramat. Mąż zawodniczki Clout MMA, Łukasz Schreiber w rozmowie z portalem "metropoliabydgoska.pl" oznajmił, że on i jego małżonka są obecnie w separacji i planują się rozstać . Co ciekawe, o rozpadzie swojego małżeństwa z politykiem Prawa i Sprawiedliwości celebrytka dowiedziała się... od dziennikarzy, którzy jeszcze tego samego dnia skontaktowali się z nią z prośbą o komentarz w tej sprawie.

31-letnia fighterka długo nie mogła sobie poradzić z zakończeniem wieloletniego związku małżeńskiego z politykiem . Wielu internautów bowiem sugerowało wówczas, że Łukasz Schreiber rozstał się z żoną, ponieważ jej kariera we freak fightach mocno wpłynęła na jego reputację. Marianna nie miała jednak zamiaru rezygnować ze swojego nowego hobby. Wręcz przeciwnie - 8 czerwca zaliczyła kolejny, tym razem niezbyt udany występ w oktagonie , po którym zapowiedziała, że to jeszcze nie koniec jej przygody ze sportami walki.

Marianna Schreiber nie ma wątpliwości. To dlatego jej mąż przegrał w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Łukasz Schreiber po rozstaniu z Marianną skupił się w pełni na polityce. Najpierw wystartował on wyborach samorządowych, podczas których ubiegał się on o stanowisko prezydenta Bydgoszczy. Wówczas jego kampania zakończyła się porażką. Polityk PiS nie miał zamiaru się poddawać i kilka tygodni później wziął czynny udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. I tym razem nie udało mu się jednak osiągnąć celu.