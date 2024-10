Marianna Schreiber nagle ucichła. Fani się dobijali, padła odpowiedź. Przekazała wieści

" Przepraszam Was za zmniejszoną aktywność, ale ja po prostu ostatnie dni mam strasznie trudne i jest mi ciężko. Muszę się pozbierać... " - pisała w odpowiedzi na zapytania fanów o jej brak aktywności. Celebrytka często w swoich wpisach nawiązywała do zawodu miłosnego związanego z rozstaniem z mężem. Zdaje się, że w ostatnim czasie te uczucia się nasiliły.

Marianna Schreiber zniknęła z sieci

Marianna Schreiber jest bardzo aktywna w sieci. Codziennie wpadają od niej nowe relacje, nagrania czy zdjęcia. Fani byli więc skołowani, kiedy gwiazda zniknęła zupełnie na kilka dni z mediów społecznościowych. Martwili się o to, czy coś się jej nie stało. Szybko okazało się jednak, że był to tylko chwilowy zastój.

Postanowiła zamiast tego zorganizować sesję pytań i odpowiedzi na swoim profilu. Obserwujący nie tylko życzyli jej powrotu do lepszych dni, ale również pytali o ewentualne walki w MMA . Jedna z odpowiedzi z pewnością zaskoczyła wiele osób.

Marianna Schreiber o walce MMA

Jeden z fanów zapytał ją o to, jak czy planuje wziąć udział w następnej gali Clout MMA. Schreiber odpowiedziała krótko: "nie". Potem kolejne pytanie o walkę - tym razem o to, czy dojdzie do walki z Gohą Magical, która ostatecznie się nie odbyła. "Nie, nie dojdzie" - odpowiedziała stanowczo celebrytka.