Marianna Schreiber mocno zaskoczyła internautów. Nagle zaczęła mówić o powrocie do polityki

Po ostatnim występie Marianny Schreiber w oktagonie wciąż nie wiadomo, czy federacja Clout MMA będzie zainteresowana kontynuowaniem współpracy z celebrytką. Sama zainteresowana po przedwcześnie zakończonej walce z Wiktorią Jaroniewską zapewniała, że nie ma zamiaru kończyć swojej przygody z MMA, jednak jej najnowszy wpis pozostawia wiele do myślenia. 31-latka dała bowiem do zrozumienia, że na poważnie rozmyśla nad powrotem do polityki.