Marianna Schreiber od kilku lat należy do grona najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego show-biznesu i mediów społecznościowych. Fanom sportu dała się szczególnie poznać w 2023 roku, kiedy ogłosiła rozpoczęcie kariery we freak fightach. Jej decyzja o wejściu do świata sportów walki wywołała ogromne emocje i podzieliła opinię publiczną. Nic dziwnego - zaledwie kilka tygodni wcześniej ówczesna małżonka polityka PiS Łukasza Schreibera zarzekała się bowiem, że jej noga nigdy nie postanie w oktagonie. Od tamtej pory stoczyła już sześć walk i wygrała pięć z nich.

Schreiber od dawna jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i chętnie dzieli się z obserwatorami fragmentami swojego życia. Od czasu do czasu publikuje także zdjęcia z przeszłości, pokazując, jak wyglądała kilka czy kilkanaście lat temu. Tym razem jednak postanowiła pójść o krok dalej - dołączyła do popularnego w sieci "2016 challenge" i zaprezentowała zestawienie fotografii sprzed dekady z aktualnym wizerunkiem.

Przez ostatnie dziesięć lat w życiu Marianny Schreiber zmieniło się bardzo wiele. Na opublikowanych zdjęciach trudno było rozpoznać tę samą osobę. Inne rysy twarzy, zupełnie odmienny styl, większa pewność siebie i wyrazistość - wszystko to sprawiło, że część fanów przecierała oczy ze zdumienia. "2026 vs 2016" - napisała Schreiber.

Pod postem szybko pojawiła się lawina komentarzy. "Było dobrze, ale teraz jest idealnie", "Zupełnie inna kobieta", "Ale glow up", "Wow", "Inny człowiek", "Teraz milion razy lepiej" - pisali internauci. Pojawiły się także głosy doceniające sposób, w jaki Schreiber przeszła swoją przemianę. "Jedna z niewielu kobiet, która mimo inwazyjnych zabiegów czy operacji nie zrobiła z siebie taśmowego klona, a najlepszą wersję samej siebie" - podkreślali fani.

