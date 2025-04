Marianna Schreiber jest w nowym związku. Znów wybrała polityka

Marianna Schreiber i Przemysław Czarnecki na wojnie

We czwartek rano Marianna Schreiber wydała oświadczenie, w którym oficjalnie oskarżyła Przemysława Czarneckiego o stosowanie wobec niej i jej córki przemocy. Na InstaStory wrzuciła również screeny rozmów z Ryszardem Czarneckim, którego miała w grudniu informować o problemach w relacji z jego synem. W odpowiedzi na te zarzuty Przemysław Czarnecki oskarżył byłą partnerkę o jazdę pod wpływem alkoholu oraz szantaż. Sprawa najpewniej skończy się w sądzie.

Marianna Schreiber wyjawiła, kto jest jej nowym partnerem

"Co do Piotra - potwierdzam, kocham go nad życie" - odpisała Schreiber dziennikarzom Pudelka. Korczarowski sam o sobie w mediach społecznościowych pisze "dziennikarz telewizji eMisja, reporter, prezenter i publicysta. Dusza wolnościowca, umysł konserwatysty, serce polskie. Zawsze #PrzeciwCenzurze".