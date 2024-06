Marianna Schreiber jednym wpisem z krytyką Polaków rozpętała prawdziwą burzę. Internauci są bezlitośni

Marianna Schreiber jednym wpisem z krytyką Polaków rozpętała prawdziwą burzę

Marianna Schreiber zyskała popularność dzięki występowi w programie "Top Model", a także swojej nieco dziwnej działalności aktywistycznej. Do niedawna jeszcze żona Łukasza Schreibera, a teraz aktywna zawodniczka na galach freak-fightowych w Clout MMA. Tym razem postanowiła wywołać zamieszanie jednym wpisem na Instagramie, na którym pokazała jak kibicowała w czasie ostatniego meczu Polski na Euro 2024. Reklama

Marianna Schreiber stanęła w obronie piłkarzy. Jednym wpisem wywołała nie lada poruszenie

Mecz Polska-Francja w ramach Mistrzostw Europy Euro 2024 odbył się we wtorek, 25 czerwca na stadionie Signal Iduna Park w Dortmundzie, na który specjalnie przyjechała Marianna Schreiber. Co ciekawe, celebrytka wyznała we wpisie, że wcześniej nie miała biletu na mecz do ostatniej chwili - na szczęście udało jej się je zdobyć.

Nie mogło też zabraknąć sesji zdjęciowej, na której Marianna eksponuje swoje walory w białym topie i czerwonej spódnicy. Jak na prawdziwego kibica przystało, miała też szalik z hasłem "biało-czerwoni".

W swoim wpisie nawiązała do tego, że największą wartością dla kibica powinna być duma z dokonań piłkarzy, a także wsparcie w dobrych i złych momentach.

"Polakiem się jest, a nie się bywa. Zastanawiałam się, czy jechać na ten mecz, tym bardziej że nie miałam biletów. Ale pomyślałam, że właśnie w takich chwilach najbardziej liczy się wsparcie. Co więcej, przecież to my wszyscy, między innymi na takich imprezach reprezentujemy nasz kraj (...) Natomiast jadąc na ten mecz, pomyślałam o jednym: Łaska kibica na pstrym koniu jeździ" - dodała Schreiber. Reklama

Marianna Schreiber wpisem na Instagramie wywołała nie lada poruszenie: "Besztani są z błotem"

Jednak to jej słowa po meczu wywołały największe poruszenie. Nawiązała ona do tego, jak kibice uwielbiają piłkarzy tylko, gdy jest seria zwycięstw.

"Po zwycięstwach sportowcy wynoszeni są ponad niebiosa i pompowany jest balonik, natomiast po porażkach besztani są z błotem. Zastanówmy się, czy nasza krytyka i oczekiwania nie są zbyt duże. Dlatego, że wiem, iż nie mamy szansy wyjść z grupy to mimo to jestem za biało czerwonymi - jak zawsze. Nigdy nie wstydzę się, że jestem Polką" - podsumowała na Instagramie.



" Polscy piłkarze powinni być dumni, że mają taką kibickę "

" "Dobrze kibicowałaś to zremisowali "

" "No właśnie kibice nic nie prezentują. Jest gol dla nas to się cieszą ale jak przegrywamy to cisza "

" "Tak jest i to jest godna postawa Polki"

Marianna Schreiber broni piłkarzy, a internauci są bezlitośni

Nie zabrakło też negatywnych komentarzy, które niestety nawiązywały nie do słów a do wyglądu celebrytki. Większość z nich dotyczyła tego, że "zasłania swoją posturą murawę", albo też "przyjechała specjalnie i zrobiła zdjęcie na lansu".

Pod wpisem Marianny na Instagramie niektórzy wręcz wstydzili się, że reprezentacja ma takie kibicki. Obecnie polscy piłkarze już wrócili do kraju, czym wywołali poruszenie.