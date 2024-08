Kilka dni temu z mediach pojawiły się plotki mówiące o tym, że Marianna Schreiber została wyrzucona z wojska , jednak ani zawodniczka Clout MMA, ani przedstawiciele Wojska Polskiego nie odnieśli się do tych pogłosek. Aż do teraz. Żona polityka Prawa i Sprawiedliwości Łukasza Schreibera opublikowała w mediach społecznościowych obszerne oświadczenie, w którym ujawniła, że " jej ostatnie medialne aktywności miały nie podobać się dowództwu" . Celebrytka nie zamierzała gryźć się w język i... postanowiła wbić bolesną szpilę Wojsku Polskiemu, decydując się na bolesne wyznanie.

Marianna Schreiber uderza w Wojsko Polskie. Natychmiastowa odpowiedź. I to jaka

Marianna Schreiber już na wstępnie podkreśliła, że nie zamierza dalej służyć w Wojsku Polskim i ma ku temu bardzo ważny powód. Ujawniła bowiem, że będąc na służbie nie raz padła ofiarą... molestowania."Szczerze? W wojsku, które gardzi takimi wartościami jak Bóg, Honor, Ojczyzna to nie mam zamiaru służyć ani dnia dłużej. W takim wojsku, w którym jeden z Twoich przełożonych chce cię zaciągnąć do łóżka, robiąc ordynarne uwagi dotyczące twojego wyglądu i wykorzystując swój stosunek służbowy. Jeżeli myślicie, że takie przypadki molestowania nie mają miejsca w wojsku, to się mylicie. Sama byłam tego ofiarą. W wojsku zakazane jest wynosić wszystkie informacje na "zewnątrz", dlatego do tej pory bałam się o tym mówić" - wytłumaczyła.