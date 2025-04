Marianna i Łukasz Schreiberowie idą do sądu. Padła konkretna data

Marianna Schreiber dała się poznać fanom sportu pod koniec 2023 roku, kiedy to ogłosiła nawiązanie współpracy z federacją Clout MMA. Debiut w oktagonie zaliczyła jeszcze tego samego roku - odprawiła bowiem z kwitkiem Monikę Laskowską. To właśnie rozpoczęcie kariery w freak fightach miał przelać szalę goryczy i doprowadzić do rozpadu małżeństwa 32-latki. Ubiegający się w tamtym czasie o fotel prezydenta Bydgoszczy Łukasz Schreiber w marcu udzielił wywiadu portalowi "metropoliabydgoska.pl", w którym niespodziewanie poinformował o rozstaniu z żoną. Co ciekawe, o rozpadzie małżeństwa Marianna miała dowiedzieć się od dziennikarzy, którzy tego samego dnia skontaktowali się z nią z prośbą o komentarz.

