Maria Andrejczyk w eliminacjach rzutu oszczepem na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu nie miała sobie równych. Polka uzyskała najlepszy rezultat spośród wszystkich startujących zawodniczek i jeśli utrzyma taką formę do sobotniego finału, wiele wskazuje na to, że wróci do kraju z medalem. Oczekiwania są więc ogromne, ale 28-latka już parę razy udowodniła, że nie ma dla niej rzeczy niemożliwych. Sportsmenka bowiem w swoim życiu już naprawdę sporo przeszła...