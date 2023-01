Marcin Wrzosek przekazał radosne wieści. Gwiazdor Fame MMA został ojcem

Marcin Wrzosek od wielu lat spełnia się jako zawodnik mieszanych sztuk walki . Od niedawna stał się również gwiazdą świata freak fightów . Już za kilka dni, a mianowicie 3 lutego "Polish Zombie" po raz kolejny będzie miał okazję zaprezentować się na gali organizowanej przez Fame MMA , podczas której stanie do walki z Piotrem Szeligą . Przygotowania do tego starcia znacznie różniły się jednak od poprzednich walk 35-latka.

We wrześniu 2022 roku Wrzosek i jego partnerka Violetta zdradzili w mediach społecznościowych, że już wkrótce zostaną rodzicami. Były mistrz KSW do występu na Fame MMA 17 przygotowywał się więc bez wątpienia w ciągłym stresie, że być może jego ukochana zacznie rodzić podczas jego treningów, lub co gorsza, podczas samej walki. Całe szczęście, rodzice uniknęli tego problemu - ich dziecko przyszło bowiem na świat w poniedziałek 30 stycznia.