Marcin Najman w wulgarny sposób ocenił J.D. Vance'a. Tak go nazwał

Marcin Najman skrytykował J.D. Vance'a

"No i nie podoba mi się. Nie podoba mi się ten Vance. Tak to jest, jak się dopuszcza do stołu rozmów bananowca, który jest ledwo po czterdziestce i niczego jeszcze w życiu poważnego nie przeżył i, ni stąd ni zowąd, wp****ala się w rozmowę dwóch prezydentów, Zełenskiego i Trumpa. Trump później próbuje go z tych opresji ratować, mówi, że "nie, wcale nie mówi głośno". A po co on się w ogóle wtrąca w tę rozmowę. (...) Powinien siedzieć i słuchać. To on podpalił tę rozmowę, później już wzięły górę emocje" - stwierdził Najman i dodał, że dla Vance'a wciąż najważniejsze są konflikty międzypartyjne.