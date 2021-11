Barbara Kurdej-Szatan mierzy się z poważnymi problemami po tym, jak publicznie wulgarnie zwyzywała funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy wykonują swoje obowiązki służbowe i bronią granicy polsko-białoruskiej.

"KUR** !!!!!!!!!! Ku**aaaaa !!!!!!!!!!!!!!!! Co tam się dzieje !!!!!!!! To jest ku**a „straż graniczna” ????? 'Straż' ?????????? To są maszyny bez serca bez mózgu bez NICZEGO !!!Maszyny ślepo wykonujące rozkazy !!!!! Ku**a !!!!!! Jak tak można !!!!!!!" - napisała na Instagramie aktorka. Odnosiła się się bezpośrednio do jednego z udostępnionych w sieci materiałów, na którym widać, jak polscy strażnicy próbują powstrzymać grupę imigrantów starających się przedostać się przez granicę do Polski.



Kurdej-Szatan słono zapłaciła za takie postawienie sprawy - straciła w oczach wielu ludzi, nie zagra już w "M jak miłość", niektórzy sądzą, że zerwane zostaną z nią kontrakty reklamowe. Co prawda celebrytka przeprosiła za swój wpis, lecz to chyba na niewiele się zdało.

Reklama

Marcin Najman wypowiedział się na temat sprawy Barbary Kurdej-Szatan

Do sprawy postanowił odnieść się Marcin Najman. Zawodnik MMA od jakiegoś czasu chętnie komentuje różne głośne wydarzenia. Ostatnio potępił dewastację grobu rodzinnego Stuhrów , ale przy okazji wbił szpilę Maciejowi Stuhrowi.



Współczuje rodzinie Stuhrów. Nie ma miejsca w Polsce na tego typu akty wandalizmu. Ale czy to nie Maciej Stuhr naigrywał się z katastrofy smoleńskiej? Czy to oby nie było rownież mową nienawiści? - napisał w mediach społecznościowych.

Wcześniej, w innym wpisie, nawiązywał do kryzysu na granicy Polski z Białorusią . "Może nie warto mieszać fanpage sportowy, ale trzeba podziękować za to, co dla nas robią! Wspierajmy ich! NARODOWA DUMA" - napisał obok zdjęcia żołnierza.



Teraz Najman wszem i wobec ogłosił swoje zdanie na temat reperkusji, które spotykają Barbarę Kurdej-Szatan. Jego zdaniem są stanowczo zbyt okrutne. Niejako zaapelował do katolików.

Powiedziała coś bardzo złego. Łukaszenko wykorzystał naiwność Basi grając jej na emocjach i empatii przeciwko Polskim Żołnierzom. Ale zreflektowała się, przeprosiła. Kara i infamia jaka ją obecnie spotyka jest w mojej ocenie za duża. Katolicy wybaczają. Pamiętają, ale wybaczają [pisownia oryginalna] - czytamy.

Pod wpisem dyskusja nad aferą wokół celebrytki rozgorzała na nowo...



Zdjęcie Marcin Najman / East News

Zdjęcie Marcin Najman / AKPA

Zdjęcie Barbara Kurdej-Szatan / Norbert Nieznanicki / AKPA

MMA VIP 3. MARCIN NAJMAN TYM RAZEM NIE ODKLEPAŁ I WYGRAŁ Z RYSZARDEM "SZCZENĄ"