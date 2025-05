Marcin Najman przemówił po wyborach. Wbił szpilę kandydatom

18 maja Polacy ruszyli do urn wyborczych, aby wybrać kolejnego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wiadomo już, że lidera naszego narodu poznamy dopiero w drugiej turze, do której awansowali Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Jeszcze przed wyborczą dogrywką głos zabrał Marcin Najman. Gwiazdor dał jasno co zrozumienia, co sądzi o wszystkich tegorocznych kandydatach na następcę Andrzeja Dudy. Nie przebierał w głowach.