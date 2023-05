Marcin Najman nie wytrzymał. Mocne słowa po śmierci 8-letniego Kamilka

Na początku kwietnia w mediach pojawiła się informacja o 8-letnim chłopcu, który trafił do szpitala z bardzo ciężkimi obrażeniami. Funkcjonariusze policji otrzymali wówczas zgłoszenie od biologicznego ojca dziecka i pojechali na interwencję na terenie częstochowskiej dzielnicy Stradom. Wówczas okazało się, że dziecko przez długi czas maltretowane było przez 27-letniego ojczyma. Jak zarzucił prokurator, Dawid B. usiłował pozbawić życia swojego pasierba, umieszczając go na rozgrzanym piecu węglowym i polewając wrzątkiem. Mężczyźnie zarzucono również, że wielokrotnie znęcał się nad chłopcem bijąc go, kopiąc po całym ciele i przypalając papierosami.