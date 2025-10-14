Partner merytoryczny: Eleven Sports

Marcin Możdżonek chciał zostać prezydentem. Tak skończył się jego start w wyborach

Anna Dymarczyk

Marcin Możdżonek po zakończeniu siatkarskiej kariery zaangażował się w działania polityczne. W 2020 roku zakończył oficjalnie karierę, ale dwa lata później pojawił się jeszcze na krótko na boisku. Niedługo potem został prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej i postanowił zostać radnym rodzinnego Olsztyna. Jak się okazało, jego ambicje były jednak o wiele większe. Został kandydatem na prezydenta.

Marcin Możdżonek
Marcin MożdżonekMichal ZebrowskiEast News

Możdżonek przez długi czas nie mówił głośno o swoich poglądach politycznych. Uruchomił się w tym temacie dopiero po zakończeniu kariery sportowej. Najpierw skupiał się przede wszystkim na rodzinnym Olsztynie, później jego wzrok zaczął sięgać dalej. Szczególnie kwestiami politycznymi zajął się przy okazji zostania prezesem Naczelnej Izby Łowieckiej, której interesy reprezentuje podczas swoich wizyt w Sejmie.

Marcin Możdżonek po siatkówce oddał się polityce

Były kapitan reprezentacji Polski był zawsze pełen miłości do swojego rodzinnego miasta. Kiedy wrócił do niego na siatkarskiej emeryturze, stwierdził, że to najwyższa pora, by zrealizować w nim swoją wizję. "Pierwszą, najważniejszą rzeczą, jaką należy wprowadzić w naszym mieście, to przyciągnąć inwestorów, przyciągnąć biznes, który da lepiej płatne miejsca pracy. Musimy przyciągnąć kilka dużych firm, tak żeby ustabilizowały nasz rynek" - mówił w lutym 2024 roku.

Kapitan siatkarskiej reprezentacji zakończył karierę. Wzruszające sceny po meczuPolsat Sport

Szybko się okazało, że postanowił wystartować w wyborach samorządowych na prezydenta Olsztyna. Nie skorzystał jednak z pomocy żadnej ogólnopolskiej opcji politycznej - zamiast tego działał z ramienia własnego komitetu.

"Odmówiłem wszystkim, niektórzy przyjęli to z pokorą, niektórzy się trochę na mnie obrazili, ale takie jest życie. Ja chciałem wejść do polityki na swoich własnych zasadach, bez żadnych afiliacji politycznych, po to, żeby coś faktycznie zrobić, a dużą czy może największą sprawczość ma się właśnie w samorządzie" - tłumaczył podczas spotkania z dziennikarzami w 2024 roku.

Marcin Możdżonek wystartował w wyborach. Taki wynik uzyskał

Możdżonek zaangażował się bardzo w swoją kandydaturę. Ostatecznie jednak nie zakończył wyborów samorządowych tak, jak sobie to wymarzył. W prezydenckim rozdaniu udało mu się zdobyć 9,08 proc. głosów. Wybory wygrał Robert Szewczyk z Platformy Obywatelskiej.

Niedługo później Możdżonek postanowił dołączyć do partii politycznej - zapisał się do Nowej Nadziei, którą przed laty założył Janusz Korwin-Mikke, a obecnym prezesem jest Sławomir Mentzen. Partia jest częścią Konfederacji.

Dwóch mężczyzn w garniturach przemawia do mikrofonów na tle błękitnych tablic i nieba, w tle widoczny logotyp Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Sławomir Mentzen ogłosił, że Marcin Możdżonek dołączył do KonfederacjiMateusz Grochocki, Piotr HukałoEast News
Po lewej stronie mężczyzna w garniturze na tle polskiej flagi, po prawej mężczyzna w garniturze udzielający wywiadu mikrofonowi oznaczonemu logiem TVP.
Na zdjęciu nowy prezydent RP Karol Nawrocki oraz Marcin MożdżonekFilip Naumienko/REPORTER / Adam Burakowski/East NewsEast News

