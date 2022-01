Marcin Gortat, jak co roku, organizuje w Los Angeles "Polską Noc", która ma promować polską tradycję i kulturę w Stanach Zjednoczonych. Jest ona połączona z balem charytatywnym. Po raz pierwszy "Polish Heritage Night" odbyła się w 2012 roku w Phoenix. Później organizowano ją jeszcze w Waszyngtonie, a następnie właśnie w LA. Gdy Gortat był wciąż aktywnym koszykarzem, miejscem wydarzenia było miasto drużyny NBA, którą aktualnie reprezentował.

"Polish Heritage Night 2022" planowana jest na 18 marca.



MARCIN GORTAT W TARAPATACH. WYZNACZYŁ SOWITĄ NAGRODĘ ZA POMOC



Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marcin Gortat o organizacji ,,Marcin Gortat Camp 2021". Wideo INTERIA.TV

Marcin Gortat zaprosił Beatę Kozidrak na "Polską Noc" w LA. W komentarzach burza

Terminem i szczegółami imprezy sportowiec podzielił się we wpisie w mediach społecznościowych. Wyjaśnił, że odbędzie się ona w Hotelu Beverly Hills w Kalifornii. Zapowiedział, że będą wręczane specjalne nagrody, a wszyscy chętni do udziału muszą być zaszczepieni przeciwko COVID-19. "Takie są wymagania polityki Beverly Hills" - wyjaśnił.

Najwięcej emocji wywołał komunikat o tym, kto będzie gościem specjalnym wydarzenia. Okazuje się, że podczas balu wystąpi Beata Kozidrak. Jej udział wywołał kontrowersje. Internauci nawiązują do historii sprzed kilku miesięcy, kiedy to wokalistka została zatrzymana za jazdę po alkoholu. "Beata?! Serio" - dopytywała jedna z internautek. "Bardzo serio" - odpowiedział krótko Gortat.



Kobiecie wtórują inni komentujący. "Tylko niech Pani Beata nie wsiada za kierownicę po balu", "Tylko żeby Beata sobie jakiegoś drivera na ten event ogarnęła", "Słuchałam Twojego wykładu dla młodzieży w Warszawie - był wspaniały. Więc dlaczego waszym gościem specjalnym jest kobieta, która prowadziła auto mając 2 promile alkoholu we krwi? Tak nie można! Albo sport, albo libacje alkoholowe", "Marcinie, ale że Beatę, nie ujmując jej, ale wizerunkowo to strzał w kolano", "Fundacja sportowca i bierzecie Kozidrak teraz kiedy jest świeżo po aferze z alko za kółkiem ? Polonia szczególnie w Cali chyba zasługuje za coś lepszego i świeższego. Dlaczego w kółko te odgrzewane kotlety. Co z polskimi młodymi świetnymi artystami?"- piszą.

Są też tacy, którzy bronią wyboru Gortata i podkreślają, że Kozidrak zasługuje na drugą szansę.



"Beata Kozidrak popełniła błąd i poniesie konsekwencje. Czy ma być dalej kopana? (...) Bravo Gortat. Beata to mega artystka. Zasługuje na to, aby być na tej imprezie. W niczym nie jest gorsza każdego z nas", "Beata jest ikoną, jest wspaniałą wokalistką, od ponad 40 lat działa na rzecz wolności i demokracji, piękne teksty, piękne melodie, łączy pokolenia. Jest wspaniała, a błędy każdy popełnia. I nie ma to nic wspólnego z jej dokonaniami i twórczością... brawo Marcin, wspaniały wybór. Brawo Beata i Bajm, to ikony dla wielu pokoleń", "Popełniła błąd, ok, ale czy do końca życia ma być piętnowana za to?" - czytamy.

Zdjęcie Marcin Gortat organizuje "Polską Noc" w Los Angeles / Kurnikowski / AKPA

Zdjęcie Beata Kozidrak będzie gwiazdą wieczoru na imprezie organizowanej przez Marcina Gortata / Jacek Kurnikowski / AKPA