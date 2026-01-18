Partner merytoryczny: Eleven Sports

Marcin Gortat wraz z małżonką podzielili się radosną nowinę. Gratulacjom nie było końca

Bartłomiej Wrzesiński

Po zakończeniu kariery sportowej w NBA Marcin Gortat cały czas pozostaje bardzo aktywny w mediach. Były koszykarz wraz ze swoją małżonką Żanetą Gortat-Stanisławską chętnie dzielą się kulisami swojego prywatnego życia za pośrednictwem mediów społecznościowych. Tak było i tym razem, gdy były reprezentant Polski wraz z żoną przekazali radosne wieści. W niedzielę na świat przyszedł syn pary Marcin Gortat Junior.

Mężczyzna z brodą trzyma mikrofon, ubrany w ciemną koszulę z przypiętym orderem i czerwoną różą, przemawia na tle jasnego ekranu z żółtymi elementami.
Marcin GortatAnita WalczewskaEast News

Marcin Gortat na zawsze już zapisał się w historii polskiej koszykówki. Pochodzący z Łodzi center co prawda nie był pierwszym naszym rodakiem w NBA, lecz swoimi dokonaniami w najlepszej lidze świata przebił poprzedników na głowę. Przygoda Gortata z NBA rozpoczęła się od draftu w 2005 roku, gdy Phoenix Suns wybrało go z 57. numerem.

Gortat w NBA zadebiutował jednak w Orlando Magic, a do Phoenix trafił po wielu latach. I to właśnie w barwach swojego pierwszego zespołu za Oceanem Gortat odniósł największy sukces w karierze. W 2009 roku został pierwszym i jak dotąd jedynym Polakiem, który zagrał w finałach NBA. Orlando Magic uległo wówczas 1:4 Los Angeles Lakers, w którym prym wiódł nieżyjący już legendarny Kobe Bryant.

Poza wspomnianymi już Phoenix Suns Gortat w USA reprezentował jeszcze barwy Washington Wizards oraz Los Angeles Clippers. Ostateczne zakończenie kariery sportowej "Polski Młot" ogłosił w 2020 roku.

    Pomimo rozstania z zawodowym sportem Gortat pozostaje bardzo aktywny w przestrzeni publicznej. W 2022 roku został włączony do sztabu szkoleniowego swojego byłego klubu - Washington Wizards. Gortat jednak od wielu lat prowadzi swoją fundację MG13, która wspiera młodych sportowców. Każdego roku ogromną popularnością cieszą się mecze Gortat Teamu z przedstawicielami polskiego wojska.

    Prywatnie Gortat od 2019 roku związany jest z Żanetą Stanisławską. Para wzięła ślub w 2021 roku, a w sierpniu ubiegłego roku podzieliła się ze wszystkimi radosną nowiną. Były koszykarz pękał z dumy ogłaszając, że wkrótce zostanie ojcem. W niedzielę 18 stycznia przyszła pora na kolejne obwieszczenie, na które z pewnością fani byłego koszykarza od dawna wyczekiwali.

    Marcin Gortat junior przybył.
    Ogłosił na Instagramie Marcin Gortat wraz z małżonką Żanetą Gortat-Stanisławską

    Zaraz po obwieszczeniu radosnej wieści wiele znanych postaci świata sportu i nie tylko ruszyło, by pogratulować szczęśliwym, nowo upieczonym rodzicom. W komentarzach pod wpisem małżeństwa Gortatów można znaleźć gratulację od m.in. byłego zawodnika i komentatora KSW Łukasza "Jurasa" Jurkowskiego, dziennikarza sportowego Mateusza Borka, oraz dziennikarzy TVN Anity Werner oraz Damiana Michałowskiego.

    Paulina Czarnota-Bojarska o najnowszych wydarzeniach w polskim futbolu. WIDEOPaulina Czarnota BojarskaINTERIA.PL

    Marcin Gortat z żoną
    Marcin Gortat z żonąBaranowski Michał AKPA
    Brodaty mężczyzna w czarnej koszulce trzyma ręce na głowie, na jego piersi widoczny medal. W tle zamazane postacie, w tym dziecko w okularach i duża maskotka.
    Marcin GortatPiotr Kamionka/REPORTEREast News
