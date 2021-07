Marcin Gortat chociaż zakończył już sportową karierę, wyraźnie dba o formę. Ostatnio zaimponował swoją siłą, wykonując nietypowe ćwiczenie.

Nagranie trafiło do sieci parterki byłego koszykarza. Żaneta Stanisławska napisała na Instagramie, że "taki ratownik to skarb". Film został nakręcony podczas wakacji. Para wspólnie zażywała kąpieli w basenie.

Gortat ćwiczy na wakacjach

Na krótkim nagraniu widać, jak Gortat unosi nad głową swoją ukochaną. Robi to lekkim ruchem, więc tym bardziej wzbudza podziw fanów.

"Marcin Gortat uratuje i podniesie do nieba. Takie wyjątki to tylko na Bałutach dziewczyny" - napisała Stanisławska na Instagramie, odnosząc się do pochodzenia byłego koszykarza, który urodził się w Łodzi.

