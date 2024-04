Marcin Gortat przerywa milczenie. Ujawnia trudną prawdę po śmierci ojca

Marcin Gortat przez wiele lat z dumą reprezentował nasz kraj na arenie międzynarodowej jako koszykarz. Zawodnik dopiero w wieku 18 lat został powołany do kadry narodowej. W 2007 roku trafił do Orlando Magic na Florydzie, a rok później debiutował w rozgrywkach NBA. Z koszykówką pożegnał się kilka lat temu. Nie da się jednak ukryć, że dużą rolę w rozwoju kariery 40-latka pochodzącego z Łodzi odegrali jego bliscy. Zawodnik i jest synem znanego boksera Janusza Gortata i reprezentantki Polski w piłce siatkowej Alicji Gortat .

Marcin Gortat zdecydował się na szczere wyznanie w sprawie ojca. Mówi o tym otwarcie

Głos w sprawie dwukrotnego brązowego medalisty olimpijskiego zabrał teraz 40-latek. Sportowiec zdradził w rozmowie z WP.Sportowymi Faktami, co tak naprawdę działo się przed śmiercią boksera. "Media czy hejterzy zbudują wokół tego swoją narrację, ale ja jestem wdzięczny Robertowi (brat Marcina Gortata - przyp. red.), który zadzwonił do mnie i poinformował, że tata jest w bardzo złym stanie i natychmiast muszę przyjechać. Pojechałem, spotkałem się z Robertem, porozmawialiśmy, potem pojechałem do taty. Z nim widziałem się dwa razy. Myślę, że mnie rozpoznał, choć tuż przed końcem życia był w bardzo złym stanie. Spędziliśmy trochę czasu razem, potem przyjechała do nas żona. Parę tygodni później tata zmarł" - mówił zawodnik.