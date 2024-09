Marcin Gortat przekazał fatalną wiadomość. Gorący apel do fanów. "Dbajcie o siebie"

Pomimo koszykarskiej emerytury Marcin Gortat pozostaje aktywny sportowo i dba o to, aby w jego życiu codziennym nie zabrakło ruchu. To w końcu klucz do dobrego samopoczucia, a zgodnie z wynikami wielu badań także długowieczności. Niestety zdarza się również, że jedną z konsekwencji sportu mogą być kontuzje i boleśnie przekonali się o tym bliscy byłego gracza NBA.