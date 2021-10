Marcin Gortat próbuje wytłumaczyć się z kontrowersyjnego wywiadu. Znów padły mocne słowa

Marcin Gortat ostatnio udzielił wywiadu, wokół którego wybuchła niemała afera. Skupiono się głównie na jednym wątku poruszonym przez koszykarza. Wyjaśniał, co konkretnie irytuje go u części kobiet. W zdecydowany sposób wypowiadał się na temat instagramerek.

Gardzę kobietami, które uważają, że są kimś, a tak naprawdę nie są tymi osobami, za które się podają. Nienawidzę kobiet, które zaczynają dzień od tego, że rano odpalają Instagram i wstawiają pierwszy post, zanim pójdą do ubikacji albo zjedzą śniadanie. (...) Gardzę kobietami, których życie opiera się na tym, żeby sprzedać post za 3, 4 albo 5 tysięcy złotych, bo mają deal z jakąś firmą. Nie trawię takich osób, nie trawię osób, które nie mają podstawowych wartości życiowych, sprzedają wszystko ze swojego życia codziennie, wystawiając swoją prywatność w mediach - powiedział w rozmowie z Żurnalistą.

Dodawał, że największą wartością kobiety jest "to, kiedy wie, kim jest, ale się z tym nie obnosi". Poza tym u pań ceni też inteligencję, dojrzałość, wyznawane wartości życiowe i koncyliacyjność.

O tym ostatnim wspominał nie bez powodu. Mówił, że już kiedyś miał w domu prywatny "poligon" i dlatego tym bardziej pragnie spokoju. Na szczęście teraz u boku ma "najfantastyczniejszą kobietę na tej planecie", czyli Żanetę Stanisławską. Małżonkom wiedzie się świetnie - są dla siebie nie tylko partnerami, ale i przyjaciółmi.



Marcin Gortat tłumaczy się z kontrowersyjnego wywiadu i słów o kobietach

Kilka dni po rozmowie, która w mediach i w ogóle w sieci odbiła się szerokim echem, sportowiec znów publicznie zabrał głos. Tym razem był gościem na "domówce u Dowborów". W rozmowie z Joanną Koroniewską-Dowbor i Maciejem Dowborem zadeklarował, że podtrzymuje to, co powiedział wcześniej u Żurnalisty. Rozpoczął od tego, że jego wcześniejszy przekaz chyba nie do końca prawidłowo został zrozumiany.



Niestety, wiele instagramerek, influenserek, aktywistek i feministek nie do końca zrozumiało mój przekaz. Zrozumiało może 10-15 procent ludzi. Otrzymałem dużo wiadomości, pochwał, że to powiedziałem, ale to nie o to chyba chodziło - powiedział.

Jest świadomy tego, w jaki sposób jego wywiad został odebrany. Chce jednak sprostować fakty.

Dwa przekazy poszły. Jeden to był niby mój atak na kobiety, a dwa to że ja się medialnie rozliczam z moimi byłymi. To jest kompletną głupotą i bzdurą. Nie wymieniłem żadnej mojej byłej, nie mówiłem, że one tak się zachowywały - wyjaśnił.

W mediach zaczęło przewijać się nazwisko Alicji Bachledy-Curuś, z którą niegdyś Gortat był związany. Koszykarz stanowczo odżegnuje się od insynuacji, jakoby podczas "słynnego" wywiadu w którymkolwiek momencie rozmowy nawiązał do aktorki i ich relacji.



Nigdy nie rozliczałem moich byłych dziewczyn i narzeczonych z czegokolwiek i nigdy tego nie zrobię. Tym bardziej perfidne jest, aby wstawiać tam Alicję, która chyba ze wszystkich moich dziewczyn nigdy nic nie wstawiała i nigdy by takich postów nie wstawiała za te 3 tysiące złotych. To jest sk*********ie coś takiego wstawiać - stwierdził.

Marcin Gortat o instagramerkach

Gortat wrócił do tematu Instagrama i kreowania idealnego życia w mediach społecznościowych. Jego zdaniem jest pełno kobiet, które "sprzedają" w sieci zupełnie inny obraz swojej codzienności.



Dzisiaj Instagram jest światem Matrix-u. Jest tona lasek, która lata po różnego rodzaju Dubajach, Włochach, jachtach, prywatnych wyspach, udaje, że jest nie wiadomo kim, supermodelkami. A tak naprawdę w Polsce wynajmują w trójkę jeden apartamencik. A przedstawiają się jako kompletnie inne osoby - mówił.

Zwrócił uwagę na to, jakie niebezpieczeństwo wiążę się z tego typu działaniami. Cierpią zwłaszcza młode osoby, które są przekonane, że to, co inni pokazują w internecie, jest całkowitą prawdą i odzwierciedleniem realnego życia.



Gortat przekonywał, że osobiście zna dwa przypadki dzieci, które chciały targnąć się na swoje życie, ponieważ uważały, że ich realia są dużo słabsze w porównanie z życiem prezentowanym przez innych w mediach społecznościowych.

Nie podoba mu się to, że część instagramerek "sprzedaje całą swoją prywatność" i że "zamiast zdobyć zawód, ukończyć szkołę, coś w życiu osiągnąć, wolą się rozebrać na Instagramie, bo jest im łatwiej".

O tym właśnie mówię. I niech mi nie pierdzielą głupot wszystkie aktywistki, feministki, bo, niestety, taka jest prawda. (...) Powiedział to kiedyś Boguś Linda, że dzisiaj bardziej podziwiamy kur****o niż cnotę. To jest chore. (...) Cenię takie osoby, które ciężko pracują na swój sukces, imię, pozycję. Takie osoby bardziej doceniam niż te, które idą na skróty i wolą zrobić połowę mniej rzeczy i udawać, że ciężko się nad tym napracowały podsumowywał ostro i dodawał, że "gardzi fejkowymi osobami".

Dowborowie postanowili zareagować na tekst Gortata o "gardzeniu". Zauważyli, że jest to dość ciężkie słowo.



W moim słowniku aż tak brutalne nie jest - wytłumaczył koszykarz.

Marcin przyznawał, że jest tylko jedna rzecz, której żałuje po kontrowersyjnym wywiadzie.



Jest jedna rzecz, której żałuję, że nie powiedziałem w wywiadzie dla Żurnalisty – że są też tacy faceci [tacy, jak kobiety-instagrameki, nadmiernie "sprzedające prywatność w sieci" - przyp. red.]

Gortat o hejcie w internecie

Sportowiec miał też coś do powiedzenia na temat nienawiści w sieci. Joanna Koroniewska zwierzyła się, że dostaje czasem wiadomości od hejterów, którzy przyczepiają się do nawet najbardziej błahych spraw, na przykład... tego, w jaki sposób się uśmiecha. Gortat dosadnie to podsumował.



To są osoby, które w życiu przegrały. Nie ma co się tym denerwować, blokujesz taką osobę. (...) Takie osoby wchodzą na Instagram, by się dowartościować, dogryźć innym, by poczuć się lepiej. Z takimi osobami nie wygrasz, bo to jest debilizm internetowy

Wyraził przekonanie, kto stoi za nienawistnymi wpisami w sieci.



Dzisiaj laski w młodym wieku potrafią hejtować, w życiu przegrały na starcie. To jeszcze do tego piszą z fejkowych kont i na dodatek są porobione plastycznie, fizycznie ile tylko się da w klinikach medycyny estetycznej. A tego, co doktor nie poprawił, poprawiają różnego rodzaju aplikacjami. Jak to nie jest świat Matrix-u?!

Marcin Gortat wypowiedział się o gamingu i platformie streamingowej

Koszykarz już jakiś czas temu zaangażował się w promocję e-sportu i w działalność pewnego potężnego amerykańskiego przedsiębiorstwa handlowego, które prowadzi największy sklep internetowy na świecie. On sam często korzysta z tego typu usług.



Jestem chory, uzależniony od kupowania na Amazonie. Kupuję wszystko. (...) W Stanach jeżdżę tylko po świeże rzeczy typu mleko, chleb, tylko po to, żeby poczuć się człowiekiem. Bo to już jest chore, żeby z domu nie wyjść, bo ci wszystko dostarczą - przyznał się.

Zachęcał też Dowborów to spróbowania swoich sił na jednej z platform streamingowych, na której spotykają się gracze z całego świata. Pokazywane są tam nie tylko pojedynki e-sportowe, ale też różne rozmowy i relacje.



Platforma popularna jest także wśród dzieci. Część z młodych osób bardzo poważnie traktuje granie w gry komputerowe. Jeśli idzie im naprawdę dobrze, mają szansę na spore sukcesy.



Rodzice nie zdają sobie sprawy, że dziś dziecko siedzące przed komputerem i grające na dobrym poziomie, może mieć duży potencjał - wyjaśnił Gortat.