Marcin Gortat popisał się romantycznym gestem. Tak świętował urodziny żony

Marcin Gortat to jeden z najbardziej popularnych koszykarzy w Polsce. Sportowiec w przeszłości wystąpił w podcaście polskiego dziennikarza, "Żurnalisty," gdzie w mocnych słowach wypowiedział się między innymi o chwaleniu się publicznie przez sportowców prywatnymi chwilami z ich życia. Jak się okazuje, były zawodnik też lubi od czasu do czasu pokazać fanom, co się u niego dzieje.