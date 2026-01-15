Marcin Gortat przez lata był swoistym ambasadorem Polski w USA. Wszystko oczywiście za sprawą występów w NBA. Pochodzący z Łodzi zawodnik został wybrany w drafcie w 2005 roku z 57 numerem przez Phoenix Suns. Gortat po latach wrócił do tej drużyny, lecz pierwsze kroki stawiał w Orlando Magic.

To właśnie w barwach tej drużyny osiągnął swój największy sukces. Polak jako jedyny zawodnik z naszego kraju w historii zagrał w wielkich finałach NBA. Miało to miejsce w 2009 roku, gdy jego Orlando Magic przegrało 1:4 z Los Angeles Lakers. W kolejnych latach Gortat grał dla wspomnianych już Phoenix Suns, a później również i Washington Wizards oraz Los Angeles Clippers.

Z tego ostatniego klubu odszedł w 2019 roku, a niedługo później zakończył karierę sportową. Gortata w najlepszej lidze świata nie ma już długo, a w jego buty próbuje wejść inny Polak Jeremy Sochan. Zawodnik San Antonio Spurs ma obecnie spore problemy z regularną grą. Nazwisko Gortata do dzisiaj krąży w NBA - jego personaliami nazwano jeden z manewrów, na który przed laty narzekał legendarny LeBron James.

- Popisowym numerem Polaka był dość specyficzny wariant zagrania, nazywany od jego nazwiska "Zasłoną Gortata". Polegała ona na utorowaniu drogi do kosza zawodnikowi obwodowemu poprzez postawienie zasłony. Następnie stawiający zbiega pod obręcz w celu blokowania wysokiego defensora, który w "trumnie" przygotowuje się do zatrzymania gracza z piłką - opisywał to zagranie dziennikarz Interii Sport Igor Szarek.

Marcina Gortata życie po sportowej karierze. Spróbował nawet ... pracy w fabryce

Po zakończeniu kariery sportowej Gortat zajął się m.in. działalnością biznesową, o czym chętnie opowiada w mediach. Tak było również przy okazji wizyty w podcaście "W cieniu sportu" prowadzonym przez byłego reprezentanta Polski w siatkówce Łukasza Kadziewicza. Gortat opowiadał wówczas m.in. o firmie MG Evolution, którą założył wspólnie z małżonką Żanetą Gortat-Stanisławską. Ich wspólny biznes zajmuje się produkcją kosmetyków.

- Firma się rozwija coraz fajniej i naprawdę złapiemy takiego dużego rozpędu. Teraz jest bardzo dużo zamówień, kontraktów. No i gdzieś tam trzeba zatrudniać kolejne osoby, żeby być w stanie wyrobić te wszystkie kontrakty - opowiadał Gortat w podcaście "W cieniu sportu".

Okazało się, że Gortat prócz zarządzania przedsiębiorstwem postanowił również uczestniczyć w codziennym życiu fabryki. Jak sam opowiada, "Normalnie na 7-8 godzin się przebrałem w fartuszek". Jego wnioski dla wielu mogły być zaskakujące.

- Ludzie siedzą po 8 godz. przy maszynach i maszyna leci ciągiem, gdzie nie masz sekundki, żeby przescrollować wiadomość od rodziny. Nie masz sekundki, żeby iść do ubikacji. "Siku mi się chce", to mówi się: "To rozchodź to szybko", bo maszyna leci, tysiące kosmetyków się rozlewa, musisz coś nakręcić, zakręcić, nałożyć, napełnić. Musisz się upewnić, że maszyna się gdzieś nie rozstroiła, nie przesunęła, czegoś nie zrobiła, a na końcu maszyny musisz szybko pakować, zaklejać na paletę i paleta wyjeżdża. No, stary, to jest kawał roboty - opisuje Gortat cytowany przez "Przegląd Sportowy Onet".

Gortat podkreśla, jak ciężką pracę wykonują pracownicy fabryki. Zdradził również powody swojej decyzji, by podjąć się pracy "na taśmie". - Wiesz co, bo wyjście ze swojej strefy komfortu też jest fajne. A po drugie, zobaczyć, na czym to polega, zrozumieć biznes, być przykładem dla wszystkich pracowników, kierowników, którzy są też na miejscu. I powiem ci, że to jest kawał ciężkiej pracy - stwierdził Gortat.

Okazuje się, że nie był to jednorazowy przypadek. Gortat już kilkukrotnie pracował w fabryce, co bywa tematem żartobliwych rozmów z jego małżonką. - Powiem ci, że byłem już z 4-5 razy tak po 8 godz. i wtedy wracasz do domu, a żona się śmieje: "Jak tam po robocie?". A ja mówię: "No, łatwiej się grało w koszykówkę" - dodał były polski koszykarz.

Marcin Gortat i Żaneta Gortat-Stanisławska Tricolors East News

Marcin Gortat próbujący utorować drogę do kosza. Przy piłce John Wall AP East News

Marcin Gortat Piotr Kamionka/REPORTER East News