Marcin Gortat ostro o Trumpie i innych politykach. To tu widzi problem

Gortat w programie "Kwiatki polskie" wypowiedział się m.in. na temat polityki. Były zawodnik NBA wciąż z niedowierzaniem obserwuje to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych pod rządami Donalda Trumpa. Postanowił powiedzieć o tym kilka słów przed kamerą.

Marcin Gortat jasno o wypowiedziach Donalda Trumpa

Donald Trump jeszcze przed początkiem swojej drugiej kadencji budził mocne zastrzeżenia wśród wielu Amerykanów. Kiedy został prezydentem USA, liczba tych, którzy przestali ufać jego słowom tylko się powiększyła, podobnie jak niepewność dotycząca tego, co przyniesie kolejny dzień w rządzonym przez niego kraju. "Albo budzi się jednego dnia i mówi, że weźmie Grenlandię lub zrobi z Kanady 51. stan" - powiedział o Trumpie Marcin Gortat.

"Słyszę wypowiedzi wielu polityków, którzy mają prawo głosu i to jest przerażające, jak jeden prezydent potrafi powiedzieć do dziennikarki: jesteś głupia, nie masz zielonego pojęcia o czym mówisz" - twierdził były koszykarz.

Marcin Gortat myśli o swoim synu

Gortat sam przyznał, że z przerażeniem obserwuje to, w jaki sposób swoje wypowiedzi prezentują politycy nie tylko w Polsce. Przyznał, że chciałby przekazać swojemu synowie najlepsze możliwe życiowe wartości, ale politycy nie będą go raczej wspierać w tym zadaniu.

"To, co widzimy na świecie, co mówią najważniejsze osoby na stołkach, nie mówię tylko w Polsce, rzeczy, które oni wypowiadają, są po prostu przerażające. Wychowując młodego syna, chcę przekazać mu jak najlepsze wartości życiowe, nauczyć go szacunku do innych ludzi, kobiet, wszystkich dookoła" - wyjaśniał.

Donald Trump i Marcin Gortat

Marcin Gortat nie miał litości dla USA i Donalda Trumpa

