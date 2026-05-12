Marcin Gortat ostro o Trumpie i innych politykach. To tu widzi problem

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Marcin Gortat w ostatnim czasie przede wszystkim skupia się na swojej rodzinie. Niedawno na świat przyszedł jego syn. Były koszykarz obserwuje teraz świat z nieco innej perspektywy - wypowiedzi polityków dotykają teraz jego i jego rodziny. W rozmowie z TVP postanowił skrytykować ostro słowa wypowiadane przez polityków z różnych krajów. Skupił się m.in. na Donaldzie Trumpie.

Marcin Gortat z brodą i ogoloną głową w bordowej koszulce, mówi do mikrofonu na tle baneru, z przepustką na smyczy.
Marcin Gortat Artur Szczepanski/REPORTER East News

Gortat w programie "Kwiatki polskie" wypowiedział się m.in. na temat polityki. Były zawodnik NBA wciąż z niedowierzaniem obserwuje to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych pod rządami Donalda Trumpa. Postanowił powiedzieć o tym kilka słów przed kamerą.

Gortat wbija szpilę w Nawrockiego na oczach widzów TVP. Nawiązał do Dudy

Marcin Gortat jasno o wypowiedziach Donalda Trumpa

Donald Trump jeszcze przed początkiem swojej drugiej kadencji budził mocne zastrzeżenia wśród wielu Amerykanów. Kiedy został prezydentem USA, liczba tych, którzy przestali ufać jego słowom tylko się powiększyła, podobnie jak niepewność dotycząca tego, co przyniesie kolejny dzień w rządzonym przez niego kraju. "Albo budzi się jednego dnia i mówi, że weźmie Grenlandię lub zrobi z Kanady 51. stan" - powiedział o Trumpie Marcin Gortat.

"Słyszę wypowiedzi wielu polityków, którzy mają prawo głosu i to jest przerażające, jak jeden prezydent potrafi powiedzieć do dziennikarki: jesteś głupia, nie masz zielonego pojęcia o czym mówisz" - twierdził były koszykarz.

Marcin Gortat myśli o swoim synu

Gortat sam przyznał, że z przerażeniem obserwuje to, w jaki sposób swoje wypowiedzi prezentują politycy nie tylko w Polsce. Przyznał, że chciałby przekazać swojemu synowie najlepsze możliwe życiowe wartości, ale politycy nie będą go raczej wspierać w tym zadaniu.

Najman zaskoczył decyzją, a później nie gryzł się w język. Adamek pod ostrzałem. "Nie nadaje się"

"To, co widzimy na świecie, co mówią najważniejsze osoby na stołkach, nie mówię tylko w Polsce, rzeczy, które oni wypowiadają, są po prostu przerażające. Wychowując młodego syna, chcę przekazać mu jak najlepsze wartości życiowe, nauczyć go szacunku do innych ludzi, kobiet, wszystkich dookoła" - wyjaśniał.

Zobacz również:

Sławomir Mentzen, Marcin Gortat
Sportowe życie

Mentzen wbił szpilę Gortatowi. Takiej odpowiedzi się nie spodziewał

Amanda Gawron
Amanda Gawron
Donald Trump i Marcin Gortat
Donald Trump i Marcin GortatKamil KrzaczyńskiEast News
Po lewej stronie mężczyzna z brodą, ubrany w bordową koszulkę, trzyma mikrofon podczas publicznego wydarzenia. Po prawej stronie starszy mężczyzna w garniturze z żółtym krawatem siedzi przy stole, spogląda wprost do obiektywu, przed nim leżą dokumenty.
Marcin Gortat nie miał litości dla USA i Donalda TrumpaEast News / Artur Szczepanski / REPORTER / Pool / ABACAEast News
"Przegrany sezonu". Marek Magiera i Jakub Bednaruk podsumowali rywalizację w PlusLidze. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja