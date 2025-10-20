Marcin Gortat już odlicza dni. Nagle do akcji wkroczyła jego małżonka

Historia miłości Marcina Gortata i Żanety Gortat-Stanisławskiej zaczęła się sześć lat temu. Wiosną 2021 roku para wzięła ślub, jednak informacja o ceremonii długo pozostawała tajemnicą. Oboje od początku starali się chronić prywatność, mimo że są znanymi postaciami - on jako sportowiec, ona jako przedsiębiorczyni. Gortat wielokrotnie wspominał, że ojcostwo jest jego największym marzeniem. "Na koniec dnia nie jest celem w życiu zarobić jak najwięcej pieniędzy, tylko mieć potomka i go wychować" - mówił na początku 2025 roku w rozmowie z "JastrząbPost", tłumacząc, że razem z żoną czekali na właściwy moment, by powiększyć rodzinę.

W sierpniu sportowiec poinformował w mediach społecznościowych, że wkrótce zostanie tatą. "Uczyniła mnie najszczęśliwszym mężczyzną na świecie. Cieszę się, że mogę powiedzieć... wkrótce zostaniemy rodzicami" - napisał na Instagramie. Miesiąc później w programie "Pytanie na śniadanie" zdradził, że para spodziewa się syna. "Cieszę się, że będzie syn. Myślę, że był to brakujący puzzel w mojej układance życiowej" - przyznał z uśmiechem.

W niedzielny wieczór w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia w hucznego baby shower wyprawionego przez Żanetę Gortat-Stanisławską. Wśród gości pojawiła się Ewa Chodakowska i to właśnie ona opublikowała kilka ujęć z imprezy. Przyszła mama natomiast szybko udostępniła jej wpis na swoim profilu. Na fotografiach widać, że spotkanie upłynęło w ciepłej, radosnej atmosferze. Żaneta postawiła na elegancką błękitną sukienkę, która idealnie współgrała z motywem przewodnim przyjęcia - kolor nie był przypadkowy, ponieważ para oczekuje narodzin chłopca. Stylizacja podkreśliła jej ciążowy brzuszek, a uśmiech nie znikał z jej twarzy.

Dla Żanety Gortat-Stanisławskiej będzie to drugie dziecko. Bizneswoman ma już nastoletnią córkę Melissę z poprzedniego związku. Jak sama przyznała w rozmowie z "Dzień Dobry TVN", jej córka bardzo ciepło przyjęła Marcina: "Moja córka uwielbia Marcina i bardzo jest za tym związkiem. Widzi mnie szczęśliwą". Teraz cała rodzina z niecierpliwością czeka na narodziny chłopca.

